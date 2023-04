Ene Kallas ⟩ Maha müüdud ja orjaks tehtud

Hakkasin saama kirju, mis pöördusid minu kui kliendi poole. Ma ei ole midagi allkirjastanud. Mitte ühtegi lepingut sõlminud selle firmaga. Ausalt öelda pole enam mingit tahtmist ka. Siis aga selgus, et see ei ole üldse oluline. Sest leping on juba sõlmitud minu eest. Sõlmitud minust ja ilmselt veel paljudest inimestest n-ö üle rullides.

Kui alguses pani see mind õlgu kehitama, et mis seal ikka, kui ori, siis ori, siis mu neutraalsest heatahtlikkuseni kõikuv meeleolu muutus, kui sain teate prügifirmalt, et minu prügikasti ei saadud tühjendada, sest seda polevat olemas. Tõestuseks saadeti fotod, kust oli mu prügikast hoolega välja kadreeritud. Ometi on see kolme tee ristist kenasti näha. Kui tulla otseteed külla sisse. Sai takistuseks ehk suur paekivitükk, mis on kaanele asetatud? Et tuul seda edasi-tagasi ei laperdaks? Sai takistuseks hoolimatus? Ei tea.