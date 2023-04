Mulle tundub, et see oli sündmus, millel oli suur tähendus ja mida tasub ka täna meenutada.

2012. sügisel lahvatas Eestis usalduskriis avalikkuse ja poliitikute vahel, mis viis meeleavaldusteni loosungi all «Aitab valelikust poliitikast». Sündis «Harta 12», milles tõdeti: «Toimimast on lakanud demokraatlik legitimatsioon – igapäevane tagasiside võimu ja avalikkuse vahel, mis annab võimule teadmise, et ta esindab õiguspäraselt rahvast, ning avalikkusele kindluse, et võimul on tema esindajad.»