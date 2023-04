Philippe Jourdan ⟩ Kes on mu isa? Kes on mu ema?

Kes on inimene? Mis on abielu? Mis on perekond? Mida tähendab olla isa, olla ema? Need on põhiküsimused, mis vajavad laia avalikku arutelu.

Aga kas riik peaks ka endale andma õiguse otsustada inimese perekonna, identiteedi ja põlvnemise üle? See on radikaalselt uus küsimus, mis puudutab väga otseselt inimese identiteeti. Miinimum, mida me võiksime loota, on see, et kogu rahvas oleks kaasatud otsustesse, mis ei puuduta ainult vähemusi ning ei ole lihtsalt tehnilised otsused.

Kes on inimene? Mis on abielu? Mis on perekond? Mida tähendab olla isa, olla ema? Need on põhiküsimused, mis vajavad laia avalikku arutelu. Kuidas riik võiks otsustada selliseid asju ilma, et tekiks tõsine ühiskondlik debatt, ilma küsimata kogu rahva arvamust? Me saame kõik aru, et need seaduseprojektid ei ole lihtsalt tehnilised parandused, mida tasuks viia ühe seaduse teksti sisse, et seda pisut kaasajastada ning nn värskendusremonti teha. Meile pakutakse hoopis perekonna kapitaalremonti. Need on otsused, mis kujundavad meie ühiskonda ja meie elu. Kuidas selline kaasamine peaks konkreetselt aset leidma, ei ole minu pädevuses, aga kaasamise vajadus on arusaadav.

Arvata, et kuulumine riikide klubisse, kus perekonna mõiste on muudetud, muudaks meid suuremaks, tähtsamaks või kaasaegsemaks, on ülimalt naiivne. On olemas palju riikide «klubisid», kuhu ei tasu kindlasti kuuluda! Meie ja meie poliitikud ei ole nii naiivsed, et uskuda, et riikides, kus sellised seadused said vastu võetud, valitseb suurem vabadus ning suurem võrdsus.