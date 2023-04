JUHTKIRI ⟩ Reitelmann ja tiksujad teevad Toompeal palju paha

Õiguskantsler Ülle Madise meenutas nii riigikogu ees kui ka Postimehe otsestuudios, et põhiseaduse järgi juhib riiki just riigikogu ning ainult valitud saadikutel on rahva otsene mandaat näiteks maksuküsimustes otsuseid teha. Neid otsuseid ei saa riigikogu liikmele ette kirjutada tema fraktsioon ega koalitsioonilepe, milles leppis kokku kitsas ring võimuerakondade juhte.

Mõnikord kasutatakse initsiatiivitu ja parlamentaarses tööjaotuses otseste ülesanneteta saadiku puhul Briti eeskujul mõistet backbencher – tagapinklane. Eestis on neid vahel nimetatud lihtsalt tiksujateks. Mõni tiksub läbi mitme koosseisu ilma midagi olulist korda saatmata, aga kõige halvem on see, kui vast valitud riigikogu liige ei leia oma kohta ja hakkab kohe tiksumisega pihta. Kui väikesearvulises fraktsioonis jätkub kõigile ülesandeid, siis suurtes kooslustes on oht, et osa saadikuid jääb niisama tiksuma, isegi suurem.