Sander Liivak ⟩ Need keeled Andides ja Haanjas tõusevad tuhast

Ühtlasi võrdles ta ketšua keele olukorda eesti keele omaga 20. sajandi alguses. Ta kirjutas hispaania filoloogi haridusega Kadri Kõusaarele nii: «Paraku on see keel ohustatud: linna kolijad häbenevad matsikeelt ja üritavad rääkida hispaania keelt. Rääkisin Bartolomé de las Casase keskuses Cuzcos (Qusqus) inimestega, jutustasin, kuidas veel 100 aasta eest Tartu südalinnas eesti keelt ei sobinud rääkida. Oleks kena leida Eestis keegi noor inimene, kes tahaks õppida ketšua keelt, mida Cuzcos teha saab, ja säälsetele inimestele veidi Eesti kogemustest rääkida. Peruu võimud on keele asjus üsna vanameelsed ja hoolimatud, Boliivias ja Ecuadoris olevat asjad paremini.»