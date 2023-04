Solman: Euroopa Liit käib ühte ja Eesti juhtiv eliit teist jalga

Aga mitte ainult sellest ei soovinud ma rääkida. On midagi, mida me kõik vajame sama palju kui katust pea kohale. Me vajame puhkust. See on tegevus, mida kõik hästi oskame, kui meil vaid seda teha lubatakse. Ka siin on ebavõrdsust ja parandamisruumi: juba aastaid käib Euroopa Liit ühte jalga ja Eesti juhtiv eliit teist jalga — need on Kristuse kannatuse ajal ja ülestõusmispühadel riigipühade ajal antav vabade päevade arv.



Kui muu Euroopa esmaspäeval puhkab, siis Eesti käib hambad risti protestantliku tööeetikuna tööl. Aastaid on arutelu kestnud, aga vastava seaduseni pole jõutud. Tänast vaimse tervise probleemide hüppelist kasvu silmas pidades oleks see üks õige ja hea kingitus Eesti rahvale. Üks lisapuhkepäev kulub meile kõigile ära. Nagunii me armastame nimetada end töösõltlasteks ja tööd ei pelga. Küll aga kuluks enne suurt suve ja sellele järgnevat rasket talve ära väike hingamispaus, mis mõeldud perele ja lastele. Kristlastele oleks aga see senise traditsiooni taastamine, mis toob hingerahu.