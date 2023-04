AK ⟩ Maaelu arendamisest sõltub eesti rahvuse ja keele säilimine

Sündimuse suundumuste teadmine on oluline pere- ja rahvastikupoliitika planeerimisel, aga pakub huvi ka laiemale üldsusele, kes Eesti rahva ja rahvuse tuleviku pärast muretsevad. Ometi on just poliitikute (osalt ka isehakanud poliitika nõustajate) seas liikvel mitmesuguseid rahvastikualaseid eksiarvamusi ja väärtõlgendusi, mis võivad põhjustada mitteotstarbekate otsuste langetamist. Käesoleva kirjutise eesmärk on selgitada Eesti rahvastikus viimastel kümnenditel toimunud ja toimuvaid protsesse ja nendele tuginedes teha ka mõningaid perepoliitika alaseid soovitusi.