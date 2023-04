Võib öelda, et linnud vilistasid minu hüpoteeside peale.

Tegelikult oli põhjuseks see, et minu uuritud linnuliik tuli linnas liiga hästi toime. Need pisikesed, punase «mütsi» ja «põllega» linnukesed, aed-karmiinleevikesed, olid liiga loovad ja leidlikud linnakeskkonda ära kasutama. Iga majanurk, haljastusse istutatud kookospalm või kõrbekuumuse kaitseks rajatud parklakatus oli nende jaoks sobiv pesapaik.