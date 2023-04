NÄDALA NÄGU ⟩ Seitsmenda meelega politseijuht

Juba tapavad robotid inimesi ja seda mitte kusagil sõjaväljadel. Mõni nädal tagasi saime teada, et üks Belgia terviseteadlane tegi vaid pärast kuuenädalast kõnerobotiga suhtlemist enesetapu. Kes vastutab? Kas mees, kes pidas Eliza-nimelist kõnerobotit temasse kiindunud naiseks, mis kinnitas veenvalt, et mehe kaks alaealist last on surnud, või ettevõte, mis oli sellise tehisaru loonud, või hoopis tehismõistus ise?

​Lisaks juba «harjumuspärastele» küberroimadele – pangapettustele, identiteediröövidele, andmenäpsamistele – on tärkamas täiesti uus kurjuse vald. Sellega toimetulekuks peab aga suutma sellest läbi ja üle näha ning sihtimissilmaga ja nobeda päästikusõrmega on siin vähem peale hakata kui digitaalse maailma tajumiseks vajaliku seitsmenda meelega. Kuues meel on kindlaks tehtud – see on võime tajuda füüsilist keskkonda ja enese paiknemist selles.