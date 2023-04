Imbi Paju ⟩ Sümbolite väärtus: Estonia ja Finlandia

Seletan niimoodi lapsele asju, kui meie juures peatuvad kaks estofiilist soome turisti ja hakkavad küsima, miks teatri kõrval on president Pätsi mälestusmärk, kuidas tema teatriga seotud on. Räägin neile, et selles majas on pandud alus Eesti riigi tekkimisele, see maja on Eesti riigi selgroog, mis hakkas kujunema 1865. aastal, kui pandi alus kultuuriseltsile. Niisiis, kui esimesed seltsi protokollid kirjutati saksa keeles, siis möödunud sajandi algaastatel said juhatuse liikmeteks Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik.