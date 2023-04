JUHTKIRI ⟩ Automaks ei tohi muutuda maaelu kirstunaelaks

Keskne küsimus on, kuidas kehtestada maks nii, et koormus oleks kõigile õiglane. Eriti teravalt puudutab see maainimesi. Kui veel kakskümmend aastat tagasi kasutasid maainimesed ühistransporti ja autot enam-vähem võrdselt, siis praegu on ühistranspordi kasutajaid poole vähem kui autoga sõitjaid.

Automaks plaanitakse kehtestada kaheosalisena: ühekordne maks rakendub auto ostmisel, sellele lisandub iga-aastane maks, mille kehtestamiseks on mitu võimalust. Õigusteadlased on juhtinud tähelepanu, et ühekordne automaks, mis tasutakse auto registreerimisel, võib olla diskrimineeriv. Nii Ungari kui ka Soome on Euroopa Kohtus jäänud registreerimismaksu üle vaieldes kaotajaks. Ei ole kindel, kas Eestil õnnestub registreerimismaks kehtestada nii, et seda hiljem tühistada ei tule.