Nõnda on loogiline, et mida rutem kasvab valijaskonnas nõudlus rohepöörde kiirema elluviimise järele, seda suurem edu saadab ka verinoori poliitikuid.

Uue riigikogu noorim liige, 23-aastane Hanah Lahe kuulub just nende hulka, kes on oma poliitilise kapitali kogunud võitluses kliimasoojenemise vastu. Nagu ilmnes debatis abieluvõrdsuse üle, on Reformierakonna fraktsioon maailmavaateliselt väga eriilmeline. Ka rohepöörde puhul on nii vaoshoituma hoiakuga kui ka kiiremat tegutsemist nõudvaid saadikuid.