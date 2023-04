Jaan Härms ⟩ Tõstame seekord makse nii, et sellest ka päriselt kasu on

Viimastel nädalatel on meedias palju juttu olnud sellest, et uus valitsuskoalitsioon plaanib tõsta alkoholiaktsiisi viie protsendi võrra. On mõistetav, et riigieelarve defitsiit, kaitsekulude suurenemine, täiendavad lisakulutused jms nõuavad ka lisa maksutulu. Paraku aga on just joogitööstusel väga negatiivne kogemus radikaalsetest ja läbimõtlemata aktsiisitõusudest, mis tegelikult rohkem kahju kui kasu tõid. Viimane alkoholiaktsiisi tõus viis massilise piirikaubanduseni Lätiga ning Eesti riik ei saanud täiendavat maksutulu.