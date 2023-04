Ülle Harju ⟩ Võrokesed kogunevad kongressile, mure südames

Võrokesed on traditsioonidega rahvas, kes väärtustab oma kodukanti ja kultuuri. Võrokeste suitsusaunakombed on kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Et tegu on terve maailma mõistes väga omapärase kultuurinähtusega, aimub ka dokumentaalfilmi «Savvusanna sõsarad» rahvusvahelisest edust ja soojast vastuvõtust Eestis.