Martin Zobel ⟩ Elurikkuse vähenemine suurendab ebavõrdsust

Elurikkusel on kaks külge, neist esimene on liikide arv. Looduse toimimise seisukohast on tähtis just kindlale ökosüsteemile omaste liikide arv, millest sõltuvad ökosüsteemi teenused nagu biomassi tootmine, mullateke jms. Piltlikult öeldes – metsa ökosüsteemi seisund oleneb metsaliikide, mitte juhuslike umbrohtude kohalolust. Kui tähtis oleks ainuüksi liikide arv, peaks Tartu raudteejaam pakkuma tõhusat ökosüsteemi teenust, sest sealt on leitud palju tulnuktaimi.