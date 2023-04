Peaminister Kaja Kallas on korduvalt väljendanud, et ei jaga EKRE vaateid ega kiida kuidagi heaks teisi alandavat või tõrjuvat käitumist. Siiski on viimased intervjuud ja esinemised kandnud sarnaseid jooni. See teeb mind murelikuks.

Paratamatu on see, et subkultuurid avaldavad vastastikku alateadlikku mõju ning seda teadvustamata ongi oht võtta üle maneerid, mis tegelikult ei ole omased. Kõige lihtsam näide on vang-vangivalvur või kriminaalpolitseinik-kurjategija liinis. Käitumisnormide alateadlik ülevõtmine on paratamatus ja näib, et see on juhtunud ka poliitikas.