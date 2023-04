Andrei Kuzitškin ⟩ Venemaa kui Z-epideemia allikas

5. aprill 2023, Venemaa, Moskva. Tänavad on täis kalleid välismaa autosid. Kohvikud ja restoranid on rahvast täis. Tšehhovi-nimelises Moskva Kunstiteatris etendub «Protsess», Suures Teatris «Don Quijote» ja Tšaikovski-nimelises kontserdisaalis mängib Moskva riiklik akadeemiline sümfooniaorkester. Piletid hinnaga 100–500 eurot (kursiga 1 euro = 85 rubla) on kõikidele etendustele nädal varem välja müüdud.

5. aprill 2023, Venemaa, Tomsk. Tänavad on täis välismaa autosid. Trendikas restoran «Kuhterin», menüüs: Ribeye steik, Demi-glace, Aioli leivamisoga, hind 15 eurot. Restorani veinikaardil on 18 sorti Prantsuse šampanjat hinnaga kuni 620 eurot pudel. Oblasti draamateatri laval on näidend «Katja», filharmoonias on vokaalgrupi Viva kontsert.