AK FOOKUS ⟩ Jaan Tallinn: tehismõistuste kontrollimatu ehitamine on selgelt mäng tulega

Mesikeelne Eliza viis pereisa enesetapuni

Paslik on meenutada märtsikuist juhtumit Belgiast, kus kolmekümnendates eluaastates terviseteadlane ja kahe lapse isa võttis Chai-nimelise kõneroboti loodud «tulnukaga» suhtlemise tulemusena endalt elu. Eliza suutis kliimakriisi pärast muretsenud mehe panna uskuma, et tema alaealised lapsed on juba surnud. Tehisintellekt suutis meest veenda, et nad on omavahel tugevas kiindumuses ning julgustas, et suudab ise meie planeedi päästa.

Chai Researchi asutajad teatasid seepeale, et nad püüdsid mudeli võimalikult emotsionaalseks treenida vaid meelelahutuslikel eesmärkidel.

«Nüüd on siis esimesed tehisintellekti ohvridki olemas, ja oluline asi, mida tasub jälgida, on see, kuidas jagatakse vastutus selle surmajuhtumi puhul. Et kas mees ise oli süüdi või siis ikkagi selle tehisintellekti tootja on süüdi. Mina olen selgelt selle poolt, et vastutama peab tehisintellekti tootja. Kindlasti oleks sellel tervendav mõju tehnologistidele. Aga need asjad siin pidama ei jää ja lähevad ilmselt veel palju hullemaks,» räägib Jaan Tallinn.