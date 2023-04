RAINER SAKS ⟩ Praegune venelaste sõjataktika töötab pigem ukrainlaste kasuks

Väga hästi väljamängituks võib pidada NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi eilset visiiti Kiievisse. Tema sõnumid olid erakordselt selged ning lihtsad – Ukraina tulevik on NATOs ning suvise Vilniuse tippkohtumise ajal tuleks anda Ukrainale selged perspektiivid.

Muidugi on väga raske ette kujutada, et NATO võtaks täisliikmeks sõjas oleva riigi. Kuid on võimalik anda sõjalist abi ning leppida kokku mehhanismis, kuidas tagatakse Ukraina julgeolek edaspidi kuni NATO täisliikmeks saamiseni.