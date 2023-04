Martin Ehala ⟩ Kas Liisa Pakosta mõtleb ka, mida ütleb?

Samasooliste kooselu küsimus vajab sisulist arutelu, mitte õigustamist ajalooliselt ebakorrektsete ja demagoogiliste väidetega. Homoseksuaalsel kooselul võib olla pikk ajalugu, kuid tegemist ei ole kunagi olnud loomuliku perekonnavormiga. Ja seda vahet tuleb silmas pidada – abielu on loomuliku heteroseksuaalse perekonna institutsioon, mille eesmärk on tagada ühiskonna demograafiline jätkusuutlikkus.

See et perekond on lääne ühiskonnas kriisis ja seda kriisi üritatakse «võrdsete võimaluste» sildi all veelgi süvendada, on murettekitav ja sellele tuleb kindlalt vastu seista. Abielu mõistmine heteroseksuaalsena ei võta samasoolistelt paaridelt midagi ära, nad ei ole heteroseksuaalid. Vastupidi, jätkusutliku rahvastikuga demokraatlik ühiskond on samasooliste kooseluvabadusele kõige tugevam garantii.