Tehisintellekt ei ole tegelikult midagi uut ning on enamiku selle mõiste definitsioonide järgi meie elu juba aastaid mõjutanud. Praegune läbimurre ei seisne mitte tehistaibu «leiutamises», vaid teatud sorti lahenduste muutumises kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks, mistõttu need on tunginud üsna ootamatult inimeste argiellu.