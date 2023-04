Juba praegu elame maailmas, kus targad algoritmid nopivad üles iga pisimagi liigutuse ja jälje, mida inimkasutajad virtuaalmaailmas teevad. Peaasjalikult selleks, et nende käitumise põhjal keerukaid mudeleid luua ja siis seda kõike nende tarbimisharjumusi silmas pidades ära kasutada. Ega siis asjata öelda, et andmed on uus must kuld.