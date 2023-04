Eesti kirikute nõukogu president, EELK peapiiskop Urmas Viilma käitus abieluvõrdsuse planeerimist kommenteerides täiesti ootuspäraselt. Ajakirjandusteoreetiliselt pole see mingi uudis («Koer hammustas inimest, mitte inimene koera»).

Üle sotsiaalmeedia rullus kõrge ja mahlane ilkumislaine. Ka need, kes muidu on õige varmad vadistama sõnade lõhkuvast mõjust ja solvamise kuritegelikkust, tümitasid ülevoolava naudinguga. Nojah, kristlus pole seksuaalidentiteet, järelikult on tegu igati mõnitatava subkultuuriga.