Ehkki me kõneleme kõrgetest ideaalidest, läbimurdelistest teadussaavutustest ja nendeni viivast vaimsusest, on üks otsustavamaid küsimusi siiski ülikoolide rahastamine. Meil on vaja – seda riigi ja ülikoolide tihedas koostöös – kiiresti kokku leppida jätkusuutlikkus rahastusmudelis, samuti lahendada tudengite majandusliku toimetuleku küsimus.