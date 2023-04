Viimase viie aasta jooksul on Toomas Asser tõestanud, et sobib kandma rahvusülikooli rektori vastutusrikast ametit ning seda ka tudengite vaatest. Oli rektor Asser just see, kes peale tudengite esimeste seas avalikkuses ütles, et tudengite sotsiaalsete garantiide süsteem vajab remonti ja tudengite kindlustunne tuleb tagada enne kui saab rääkida tudengite omaosaluse tõstmisest kõrghariduse omandamisel.