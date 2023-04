Usutlus ⟩ Kara-Murza: Must Vürst, kelle üle ilma tagaotsitav Putin 25 aastaks kinni pani

Pärast ebaõiglusest kisendavat kohtuotsust Moskvas on vaja selle vapra mehe tegevusele taas tähelepanu juhtida. Toonast jutuajamist üle vaadates leidsin, et see kõneleb enda eest ja kõik ajakajaline on ju vangipanekuga öeldud. Kahjuks ei saa ma Vladimir Kara-Murzalt praegu üle küsida küsimusi Venemaa tuleviku kohta, millele ta meie jutuajamise lõpus toona ootamatultki optimistlikke vastuseid andis.