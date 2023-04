Juhtkiri ⟩ Kaja Kallas saab kollase kaardi

Keerulisem on lugu olukordadega, kus vale pole otsene, vaid kus piir vale ja tõe vahel mähkub pooltoonidesse. Üks raiub raudkindlalt, et peaminister valetas, aga teine ütleb, et asjaolud, mis öeldu valeks muutsid, selgusid hiljem. Ja üldse polevat rääkimata jätmine vale.

Äsjases valimiskampaanias räägiti palju sellest, kuhu tuleb raha anda, aga vaikiti, kui küsiti, kust raha tuleb. Kui mitu korda küsiti, siis öeldi, et raha tuleb majanduskasvust, või lubati laenata. Sotsid lubasid ainsana maksutõusu, mis nüüd on teoks saamas eeldatust karmimal kujul.

Juhtkirja kõrval püüab tausta avada Reformierakonna valimisprogrammi rahandus- ja majanduspeatüki koostamist vedanud Andres Sutt. Tema meelest oli valimiskampaania ajal alust pakkuda, et lubadused saab täita «majanduse kasvupotentsiaali suurendamisega», ja alles rahandusministeeriumi värskeim prognoos pani võimuleppe osalised valimiste järel fakti ette, et sellest ei piisa.

Kõlab pentsikult, aga see, kuidas igaüks Suti ja teiste reformierakondlaste juttu võtab, ongi eeskätt usu küsimus. Küll aga peaks reformipartei taipama, et suur osa kriitilise meelega valijatest, kes ei arva sugugi, et raha tuleb lihtsalt «seinast», peab kirjeldatud erinevust valimiseelse ja -järgse tõe vahel silmakirjalikuks. Pole ka imestada, et nüüd on valitsuse juhterakonna toetus languses.