Ootuspäraselt keskendub Reformierakond rahalise üle võimete elamise parandamisele. Traagiline on aga see, et teisi võlgu eriti ei nähta. Võimalik, et seetõttu, et neid on keerulisem Exceli tabelisse konverteerida. Ometi on ka ökoloogilise ja demograafilise laenu tinglik euribor juba märkimisväärselt tõusnud. Juba on.