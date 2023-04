Lihast loobumine vähendaks aastast süsinikujälge umbes 800 kilogrammi võrra. See on umbes neli korda suurem mõju kui innukal prügisorteerimisel (200 kilogrammi), aga ometi kaks korda väiksem mõju kui ühest kontinentidevahelisest lennureisist loobumisel (1600 kilogrammi). Jah, matemaatika on halastamatu. Võid olla õbluke vegan, aga kui käid korra aastas Ameerikas loomaõiguste konverentsil, siis on sinu keskkonnamõju suurem kui paiksel grillientusiastil. Või, noh, tõenäoliselt siiski mitte, sest küllap on grillientusiastil auto ja veganil jalgratas ning autost loobumine on kõva pluss – 2400 kilogrammi.