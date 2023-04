Kadri Paas ⟩ Millal algab Kremli totaalne sõda lääne vastu?

Kui Putin teatas 2022. aasta septembris mobilisatsioonist, peeti seda esimeseks sammuks totaalse sõja suunas. Kreml näis olevat valmis lõpetama sõja nimetamise «erioperatsiooniks», milles ei osale tavalised venelased. Soovimata sõdida, põgenesid sajad tuhanded mehed riigist, kartes, et piirid suletakse ja varjumine ajateenistuse eest on võimatu. Oletati, et mobilisatsioon algab koos sõjaseisukorra väljakuulutamisega. Kuid üleminekut täiemahulisele sõjale ei toimunud.