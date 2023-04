Madis Somelar ⟩ Erikallakuga klassid on tulevaste õpetajate ja valdkonnaekspertide kasvulava

Eesti koolidel on suur autonoomia kujundada oma õppijate profiilile vajaminev õpiruum. See annab võimaluse rikastada ka riiklikke õppekavasid viisil, mis on parim just sellele õpikogukonnale. On oluline rõhutada, et Eestis olevate koolide rahastamine ei sõltu koolide õppekavade kvaliteedist või õppekavade ambitsioonikusest. Seega koole, kus tänaseni toimub mõnes ainevaldkonnas süvaõpe, ei rahastata teistest rohkem. Iga kooli otsus on, kas kogukond kulutab olemasolevaid ressursse joogatundideks või keemia süvaõppe läbiviimiseks. Väärib rõhutamist, et tänapäeva Eestis antakse väga suuri ressursse 2013. aastal alustatud kaasava hariduse rakendamiseks. Iga õppija on väärtus.