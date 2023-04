Mart Kuldkepp ⟩ Venemaa laskub stalinismi

Veerandsajandi pikkune vabadusekaotus range režiimiga koloonias, mis mõne päeva eest mõisteti Moskva kohtus karistuseks Vene dissidendile Vladimir Kara-Murzale, on seni kõige karmim ametlik sanktsioon, mida Putini režiim on oma kriitikute vastu rakendanud. Pole põhjust imestada, et see sai osaks just Kara-Murzale, kes on tuntud Vene opositsionääride seas üks kõige järjekindlamaid demokraate ja sõjavastaseid. Kara-Murza võttis koos hiljem mõrvatud Boriss Nemtsoviga Vene agressiooni vastu sõna juba 2014. aastal – siis, kui suur osa Vene ühiskonnast oli Krimmi anneksiooni lummuses, millega isegi Putini poliitilised vastased kippusid kaasa minema. Seda ei ole talle andestatud. Lisaks praegusele kohtufarsile annavad sellest tunnistust kaks mürgitamiskatset 2015. ja 2017. aastal.