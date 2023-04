JUHTKIRI ⟩ Samasooliste abielu ei tohi otsustada ühiskondliku aruteluta

Stabiilsed lähisuhted on üks vaimse tervise tähtsamaid tagatisi. On igati põhjendatud, et inimestele, kelle jaoks püsiv ja rahuldust pakkuv lähisuhe on mõeldav vaid endaga samast soost kaaslasega, luuakse seadusega alused, kuidas sätestada selle suhtega kaasnevad õigused ja kohustused. Reguleerida tuleb nii varalised suhted, mis on eriti oluline lahutuse puhul, kui ka see, kelle hooldada jäävad ühe partneri surma korral tema lapsed, ja muud küsimused.