Venemaa võimuladvik mõistab, et kaotab sõja ja tahab selle ajutiselt külmutada. Isegi terrorist Prigožin kirjutab sellest. Ehkki tema artikkel kannab pealkirja «Vaid aus lahing: ei mingisugust kauplemist», on see pühendatud justnimelt taolise kauplemise võimaluste otsingutele Läänega.