Ameerika Ühendriikide protektsionistlik pööre on toimunud pikka aega ja kestab kaua, sest pole näha nende jõudude suunamuutust, mis selle käivitasid – eeskätt soov tõrjuda Hiinat. See tõstatab olulisi küsimusi Euroopale ning tõenäoliselt veel enam arenevatele riikidele, kuigi kahjuks on praegu vähe märke, et neid keegi esitaks.