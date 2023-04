Värskelt riigikogu keskkonnakomisjoni esimeheks esitatud puidutööstur Tarmo Tamme ise lubab, et ta enda puhul mingit huvide konflikti ohtu ei näe. Ometi kõlab see mõttekäik sama õõnsalt, kui viimaste aastate ametlik riiklik metsastatistika.

Teadupärast saabus hiljuti metsapohmelus - tõdemus, et juurdekasv on juba aastaid saavutatud ainult paberil võsa metsaks ümber nimetades. Siinkohal jätan pidamata päris mitme EAP väärilise loengute sarja, kuidas ka mets on tegelikult oluliselt rohkem, kui saematerjali kasvulava.