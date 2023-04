Juhani Jaeger ⟩ Riigi rahanduse kriisi põhjustas Reformierakonna poliittehnoloogiline prohmakas

Isamaal on tavaks anda realistlikke lubadusi ja võimule saades need ka täita. Seevastu Reformierakonna poliittehnoloogiline võte on valimislubaduste korduskasutus. Sama praktiseerib Keskerakond, kelle jutt astmelisest tulumaksust on valimisreklaame kaunistanud juba terve inimpõlve. Oravadki on maksuküüru kaotamisest rääkinud mitu valimistsüklit.