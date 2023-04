Tuul Sepp ja Elo Madissoon ⟩ Kümme lahendust karjääri ja suure pere ühendamiseks

Kõikjal maailmas, kus naistele on võimaldatud ligipääs haridusele ja võrdsemad karjäärivõimalused, on sündimus hakanud kolinal langema. Mitte ükski riik ei ole suutnud siiani lahendada võrrandit, kuidas toetada korraga pere loomist ja võrdseid võimalusi. Ühelt poolt võib seda näha kui suurt probleemi, aga teiselt poolt hoopis kui väljakutset. Kas Eesti riik võiks olla esimene maailmas, kes suudab leida lahenduse? Kas Eesti suudab välja töötada toimiva ühiskonnamudeli, kus toetatud on korraga nii võrdsed võimalused kui ka suured pered? Meie väike paindlik riik on teadlase pilguga vaadates uute lahenduste katsetamiseks ideaalne mudelsüsteem. Kas suudame luua ühiskonna, kus karjääri tõttu ei peaks keegi loobuma laste saamisest ning kus laste tõttu ei peaks keegi loobuma karjäärist?