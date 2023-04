SERGEI METLEV ⟩ Mure moslemite lõimumisega, mida võimulepe ei käsitle

Eesti jaoks on kasvav moslemite kogukond probleemiks mitte põhjusel, et nad on teise religiooni kandjad, vaid hoopis seetõttu, et kaasnev kultuurifoon on Eestis domineerivaga võrreldes järsult teistsugune ning me ei oska sellega tegeleda. See tekitab mingi hetk paratamatult pingeid, mida oleks tark ennetada.