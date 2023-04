JUHTKIRI ⟩ Sündimuse kasv eeldab riigimehelikkust

Ent kui see mõju meieni jõuab, muutub drastiliselt ka poliitika. Madal sündimus ja elamisväärne elu vaid suuremates linnades tähendabki maakoolide kinnipanemist. Või kliimaküsimused. Lisaks veel pidevalt meie kohal rippuv immigratsioonikirves, sest töökäsi on jätkuvalt vaja. Summa summarum: kui rahvastikuküsimustega täna ei tegeleta, muutuvad järjest teravamaks mitmed muud küsimused, mis ühiskonda lõhestavad.

Mõistagi ei piirdu teema valitsuse poliitikaga, vaid vaade meie ühiskondlikele muutustele peab olema laiem. Tuleb ikkagi lahendadaküsimus suurtest peredest ja karjäärist ning valikust nende vahel. On selge, et tööandjad peavad muutuma sallivamaks väikelastega emade suhtes. Et ühiskond on seljataha jätmas industriaalmudelit, kus oldi kontoris või objektil kindlatel tundidel, asendades selle kaugtöö ja osalise tööajaga, peaks olema võimalik selle arvelt mõelda ka suurpere loomisele. Industriaalühiskonnas oli suhteliselt jäik eristus töö- ja vaba aja vahel. Praegu aga, kus paljud inimesed töötavad kodus, annab see võimaluse ka pere eest hoolitseda.