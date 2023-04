Aastal 2022 nägi Eestis ilmavalgust mittelõplikel andmetel 1550 last ehk pea 13% vähem kui aasta varem, mis on ühtlasi madalam näitaja alates 1919. aastast, kui see aegrida algas. Käesoleva aasta esimese kolme kuuga on esialgsetel andmetel Eesti rahvastikku lisandunud pelgalt 157 last ehk pea 6% vähem kui 2022. aastal. See viitab negatiivse rekordi taaskordsele purunemise võimalusele ka sel aastal.