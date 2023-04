Ivan Krastev ja Mark Leonard ⟩ Putini ja Xi lootus Euroopat lõhestada jooksis mürinal liiva, kuid oht püsib

Liitlastevaheline solidaarsus on kiiresti kasvanud. Kollektiivkaitsevalmiduse kasvatamine võtab aga aega ja nõuab senisest suuremat pingutust. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg EV 105 pidustustel.

Euroopa ühtsus Ukraina toetamisel osutus oodatust tugevamaks, kuid on oht, et see võib veel muutuda, kirjutavad Ivan Krastev ja Mark Leonard Euroopa Välissuhete Nõukogust.