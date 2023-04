TÜ rektorikandidaadid ⟩ Kas viie aasta pärast on inimesi, kes eesti keeles õpetaksid?

Rektoriks kandideerib ametisolev rektor neurokirurgia professor Toomas Asser , makroökonoomika professor ja sotsiaalvaldkonna dekaan Raul Eamets ning bioinformaatika professor Jaak Vilo . Kuigi nad on pidanud valimiskampaania käigus üle kümne debati, kurdavad ülikoolis inimesed siiski, et raske on otsustada, kelle poolt hääletada.

Vikerraadio saatejuht Mirko Ojakivi kiitis rektorikandidaate pärast 13. aprilli reporteritunni saadet, et «debatt on küll hillitsetud, aga väga viisakas, analüütiline, ja olles hiljuti kokku puutunud valimisdebattidega, siis see kultuur on täiesti teistsugune.» Kas ülikool on südamepõhjas otsustanud, et ametisolev rektor võiks jätkata ja konkurendid on vaid selleks, et asi oleks viisakam?