Andres Herkel ⟩ Sahmakas vett valesüüdistuste vahele

Poliitikute valedest rääkides tuleb eristada selle erinevad modaalsused. Kõigepealt on otsesed valed, on hämamine ja asjade rääkimata jätmine. Vale võib käia mineviku kohta, kui püütakse midagi varjata. Vale tuleviku kohta on ebamäärasem ja sellest me saame teadlikuks alles takkajärgi – praegu siis võimuleppe ilmutusel. Mineviku kohta valetades inimene teab, et valetab, aga tuleviku puhul ei pruugi ta seda veel teada.