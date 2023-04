Mari Tammar ⟩ Läheneme Venemaa üliõpilastele individuaalselt ja jätame Eestile vajalikud inimesed siia

Praegu on põhjust meelde tuletada üht ajakriitilist küsimust, mis samuti ootab valitsuse kiiret otsust. See on küsimus Vene kodanikest üliõpilaste elamis- ja õppimisloa kohta Eestis. Täna Eesti riik üliõpilastele uusi lubasid ei väljasta ega pikenda. Kõigile kehtib üks määrus ja erandeid ei tehta ka eesti keelt valdavatele ja Eesti-meelsetele üliõpilastele. Tegelikult peaks Eesti riik hindama aga iga sellist lugu individuaalselt ja andma väärilistele õiguse Eesti elada, muu hulgas seepärast, et paljude Vene kodanikest üliõpilaste saatus piiri taga võib olla enam kui tume.