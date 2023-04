Ivo Rull ⟩ Ratas tegi Kõlvartist märtri, kel ei lasta ausalt kandideerida

Kindlasti ei lahendanud see otsus mitte midagi, vahest ainult pikendas Keskerakonnas juba mõnda aega kuhjunud sisepingeid. Möödunud aastal anti Jüri Ratasele pärast partei valitsuskoalitsioonist omal initsiatiivil väljamängimist erakonna sees see viga andeks. Ratas lubas toona erakonnakaaslaste, et tema juhtimisel tehakse parlamendivalimistel tugev tulemus, aga ta ebaõnnestus selles silmatorkavalt. Ise ta vastutust keskpärase valimistulemuse eest ei võtnud ning on nüüd hoopiski teinud hämaraid kokkuleppeid võimuliiduga, et kindlustada endale riigikogu aseesimehe koht.