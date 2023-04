Mihkel Mutt ⟩ Keel on võim

Keele ja tegelikkuse suhted on mitmetahulised ja muutlikud, tähendused nihkuvad. «Liider» ja «liiderdaja» ju lähenevadki. Laiema taustana on kõik seksuaalmoraali puutuv palju vabam kui vanasti. Selle tulemusena on «liiderdaja» vastav aspekt vähem aktuaalne ega mõjuta «liidri» kuvandit negatiivselt. Esiplaanile kerkib hoopis nende kahe mõiste intentsioon või suunatus, ühendavaks ja määravaks saab suhe avalikkusse. Ka vanasti oli liiderdaja võrdlemisi avalik isik. Erinevalt tavalisest abielurikkujast või salasupsutajast tõmbas liiderdaja registrid valla ja «pani täiega». Tänapäeval kehtib see veel enam, sest intiimsfääris pole kuulsusel ja kurikuulsusel erilist vahet, sekstäht on glamuurne. Aga ka poliitik või üldse juht on oma tegevuses avalik, erinevalt näiteks hallist kardinalist või muidu traaditõmbajast. Teatav hulk endamüümist või -salgamist kuulub tavaliselt poliitilise tegevuse juurde. Seega niihästi liider kui liiderdaja «panevad mängu» oma isiku tervenisti.