Aleksei ja Marcus Turovski ⟩ Kui Juku ei õpi, pole Juhanist juttugi!

Me elame sügaval infoajastul. Instinktid ehk käitumise suurvormide kaasasündinud alused on võrreldavad pardakompuutri riistvaraga, kuid selle tulemuslikuks kasutamiseks on vaja ka tarkvara, mille omandame õppides. Mingil määral õpivad kõik loomad, ainurakseteni välja, kuid jääme siin selgroogsete juurde ja piilume zoopedagoogikasse, kirjutavad Aleksei ja Marcus Turovski.