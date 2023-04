JUHTKIRI ⟩ Tuumajaama rajamist tuleb kaaluda

Olkiluoto kogemus annab meile selgelt märku, et kui otsustame tuumajaama tõepoolest rajada, siis ei maksa sellega eksperimenteerida. Tuleb valida lahendus, mis on mujal maailmas juba kasutusel ja näidanud oma töökindlust.

Mis siin rääkida tuumaenergiast, millega meil puudub igasugune praktiline kogemus. Isegi põlevkivi vallas, kus eestlastel on maailma kõige põhjalikumad kogemused, on hoiatav näide Auvere elektrijaama kujul – uuenduslikku rajatist tabab üks rike teise järel.

Selge on see, et stabiilset elektrienergiaallikat on meil vaja puhuks, kui taastuvenergiat parajasti käepärast pole. Olgu selleks siis salvestusvõimsused või põlevkivil või maagaasil toimiv elektrijaam. Tuumajaam, mille võimsust kiiresti muuta ei saa, võib mahtuda sellesse valemisse baasvõimsuse pakkujana.