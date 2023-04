Eesti majandusunistus 2023. Mida me tahame?

1. Suurtükke ja sõdureid, et ei peaks Venemaad kartma. Aga las harjutavad Lätis või Soomes.

2. Toetada väikesi, keskmisi ja suuri ettevõtteid.

3. Et viinahind oleks madalam kui Lätis.

4. Et toit oleks odav ja mahe.

5. Null automaksu.

6. Null maamaksu.

7. Üldse null makse...